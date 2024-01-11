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İsrail'in saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 12 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar 97. gününde devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerini 'soykırım' suçu olarak nitelendirdiği davaya ilişkin duruşmalar bugün başlayacak.

İsrail\'in saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti
11.01.2024 - 10:09,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırıda 7, Refah'a yönelik saldırısında ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar 97. günde sürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Ebu Namus ailesine ait evi gece saatlerinde bombaladı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 25 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak nitelendirdiği Refah kentini de vurdu. Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir noktaya gerçekleştirilen saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Soykırım davası başlayacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerinin "soykırım" suçu teşkil ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine yönelik 2 gün sürecek duruşmaları, bugün yerel saatle 10.00'da Hollanda'nın Lahey kentinde başlayacak. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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