İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü

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İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki binaya düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi'nin öldüğü iddia edildi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında bilanço belli oldu. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda "Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin ek binasının vurulduğunu ve 6 kişinin öldüğünü" aktardı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi'nin de öldüğü iddia edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Suriye'deki büyükelçilik binasına İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "Yerel saatle 17.00'de İran'ın Şam'daki büyükelçilik binası İsrail tarafından hedef alındı. Bu saldırı, tüm binanın yıkılmasına ve içeride bulunan herkesin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. Şu anda ise enkaz altından ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı saldırıyı kınadı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıyı "şiddetle" kınadıklarını belirterek, "terörist saldırının" detay vermeden "çok sayıda masum cana" mal olduğunu söyledi. Mekdad, İsrail'in "İran ve Suriye arasındaki ilişkileri etkileyemeyeceğini" aktardı. - ŞAM