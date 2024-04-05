İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen "KÖSTEBEK-3" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'deki hedeflerine operasyon: 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımıyla Ankara Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde 120 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 75 araç sürücüsünün de alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 1 araç sürücüsüne evrak eksikliğinden işlem yapıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil, başka bir araca çarpmamak için manevra yaparken refüj bariyerine çarptı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 179. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Aktaş, polislik mesleğini icra eden teşkilat mensuplarının ülkenin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını ve gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Vali Ünlü ise Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıldönümünü kutlayarak, emniyet teşkilatının topluma güven veren hizmetlerini devam ettireceğine inandığını ifade etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir villanın inşaatından yaklaşık 40 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların suça sürüklediği bir çocuk, at arabası ile malzemeleri hurdacıya sattı. Jandarma ekipleri, suç eşyasını satın alan şahıs ile birlikte toplam 4 şahsı yakaladı ve at arabasını ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da bulunan bir alışveriş merkezinde çalışan bir temizlik görevlisi, asma kattan düşerek ağır yaralandı. İşçi hastanede müşahedeye alınırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaralanan vatandaş tedavi altına alındı. Bu olayın ardından ilçedeki vatandaşlar, bölgede tedbir alınmasını talep etti.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir işletmede kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 32 bin 125 TL para cezası kesildi. İşletme mühürlenirken, işletme sorumlusu mahkemeye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?