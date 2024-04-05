İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'deki hedeflerine operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Manisa'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 179. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Aktaş, polislik mesleğini icra eden teşkilat mensuplarının ülkenin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını ve gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Vali Ünlü ise Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıldönümünü kutlayarak, emniyet teşkilatının topluma güven veren hizmetlerini devam ettireceğine inandığını ifade etti.