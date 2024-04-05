İsrail İstihbaratı Adına Bilgi Toplayan 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İsrail İstihbaratı Adına Bilgi Toplayan 8 Kişi Yakalandı

İsrail İstihbaratı Adına Bilgi Toplayan 8 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de İsrail istihbaratı adına bilgi toplayan 8 kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

05.04.2024 11:59  Güncelleme: 12:00
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de İsrail istihbaratı adına bilgi toplayan 8 kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin İsrail istihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve İsrail istihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi. İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail istihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen 'Köstebek-3' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail İstihbaratı Adına Bilgi Toplayan 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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