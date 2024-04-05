İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de İsrail istihbaratı adına bilgi toplayan 8 kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin İsrail istihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri, İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve İsrail istihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi. İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail istihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen 'Köstebek-3' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail İstihbaratı Adına Bilgi Toplayan 8 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımıyla Ankara Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde 120 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 75 araç sürücüsünün de alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 1 araç sürücüsüne evrak eksikliğinden işlem yapıldı.
Ümraniye'de 11 yaşındaki bir çocuk, otomobilin altına alındıktan sonra kazanın şokuyla aracın altından çıkarak yürümeye devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan çocuğun tedavisi devam ederken, babası şahsın bulunmasını istedi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil, başka bir araca çarpmamak için manevra yaparken refüj bariyerine çarptı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 179. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Aktaş, polislik mesleğini icra eden teşkilat mensuplarının ülkenin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını ve gelecek nesillere daha güzel bir vatan bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Vali Ünlü ise Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıldönümünü kutlayarak, emniyet teşkilatının topluma güven veren hizmetlerini devam ettireceğine inandığını ifade etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir villanın inşaatından yaklaşık 40 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların suça sürüklediği bir çocuk, at arabası ile malzemeleri hurdacıya sattı. Jandarma ekipleri, suç eşyasını satın alan şahıs ile birlikte toplam 4 şahsı yakaladı ve at arabasını ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da bulunan bir alışveriş merkezinde çalışan bir temizlik görevlisi, asma kattan düşerek ağır yaralandı. İşçi hastanede müşahedeye alınırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir işletmede kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 32 bin 125 TL para cezası kesildi. İşletme mühürlenirken, işletme sorumlusu mahkemeye sevk edildi.
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