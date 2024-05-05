İsrail ordusu, Kerem Şalom Sınır Kapısı'na roketli saldırı sonrası yardım geçişlerini durdurdu

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İsrail ordusu, Kerem Şalom Sınır Kapısı'na gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından yardım geçişlerinin durdurulduğunu ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'na roketli saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınır kapısının yardım geçişine kapatıldığı kaydedildi. Refah Sınır Kapısı yakınlarından Kerem Şalom Sınır Kapısı'na doğru yaklaşık 10 roket atıldığı kaydedilen açıklamada, aralarında İsrail askerlerinin de bulunduğu 7 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. - REFAH