İsrail Kuşattığı Hastanede 3 Hasta Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde kuşattığı Nasser Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması sonucu 3 hasta hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları sürdürüyor. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta baskın gerçekleştirerek kışlaya çevirdiği Nasser Hastanesi'ndeki kriz giderek derinleşiyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanede elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması sonucu yoğun bakımdaki 3 hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, "Hastane kompleksinin artık tamamen onların kontrolü altında olduğunu göz önünde bulundurarak İsrail işgal güçlerini hastaların ve personelin hayatından sorumlu tutuyoruz. Tüm uluslararası kuruluşlara, hastaları ve personeli kurtarmak için hızlı bir şekilde duruma müdahale etme çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca 2 iki kadının elektrik ve su olmadan "insanlık dışı" şartlarda doğum yaptığı belirtildi. - HAN YUNUS