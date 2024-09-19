İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

3.Sayfa

İsrail, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan sınırına ilişkin savaş planını onaylamasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalandı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu akşam İsrail jetlerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 30 füze platformu ile diğer altyapıyı vurduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 kadar füze rampasının hedef alındığı aktarıldı. IDF ayrıca, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait birkaç binanın ve bir silah deposunun vurulduğunu bildirdi.

Öte yandan İsrail'in Lübnan'da düzenlenen saldırılarda ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını kullandığı iddia edildi. - TEL AVİV