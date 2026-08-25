İsrail, Mevlid Kandili'nde Filistinlilerin Camiye Girişini Engelledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Mevlid Kandili dolayısıyla İbrahimi Camii'ne girmek isteyen yüzlerce genç Filistinli erkeğin girişine izin vermedi.

Filistin'in işgal altındaki toprağı Batı Şeria'da Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara İsrail ordusunun müdahalesi damga vurdu. El Halil kentinde Eski Şehir bölgesinde Filistinliler, Mevlid Kandili dolayısıyla İbrahimi Camii'ne akın etti. Cami girişinde toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail askerlerinin içeri girmelerine izin vermesini bekledi. Güvenlik kontrollerini artıran İsrail güçleri, özellikle genç erkeklerin camiye girişine izin vermedi.

Filistinliler kutlamalar kapsamında tatlı dağıtırken, İslami müzik grupları da etkinlik dolayısıyla ilahiler seslendirdi.

İsrail ordusunun Filistinlilerin İbrahimi Camii'ne erişimini engellediğini açıklayan Şeyh İshak İdris, "İsrail ordusu, yüzlerce gencin Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümünü kutlamak için camiye girmesine izin vermiyor. Arap ve İslam ülkelerine, Filistin halkının haklarını destekleme, İsrail işgaline son verme ve Filistin halkının haklarına kavuşmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz" dedi.