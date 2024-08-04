İsrail ordusu Gazze'deki 2 okula saldırdı, 30 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze şehrinin Nasr Mahallesi'nde bulunan 2 okula gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 30'a yükseldi.

İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinli sivillerin kaldığı 2 okula yönelik saldırısının bilançosu artıyor. Gazze Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada, Al Nasr ve Hassan Salama okullarında 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Al Nasr okulunun enkazında 16 sivilin daha olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise okul saldırılarında Hamas'ın hedef alındığı öne sürüldü. - GAZZE