İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım

İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus\'ta büyük yıkım

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiği Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından büyük bir yıkım görüntülendi. Kentteki camiler, hastaneler ve okullar dahil birçok bina enkaza dönerken, altyapı da büyük zarar gördü. İsrail ordusu ayrıca kentin hareketini kısıtlamak için birçok yol yıktı. İsrail saldırıları nedeniyle kenti terk eden Filistinliler, ordunun çekilmesinin ardından evlerine dönmeye başladı.

08.04.2024 18:23  Güncelleme: 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun geri çekildiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 185 gündür devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı 98. Komando Tümeni'nin 4 ay sonra Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından kentteki büyük yıkım görüntülendi. Kentteki camiler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere çok sayıda bina enkaza dönerken, altyapının da büyük bir yıkıma uğradığı görüldü. İsrail ordusunun kentte hareketi kısıtlamak için çok sayıda yolu yıktığı ortaya çıktı. İsrail ordusunun hedef aldığı Nasır ve El-Emel hastanelerinde ambulansların ve tıbbi ekipmaların tahrip edildiği görüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle kenti terk eden Filistinliler ise İsrail ordusunun çekilmesinin ardından yeniden Han Yunus'a dönmeye başlarken, evlerinin enkazlarında eşyalarını aradı.

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısından tamamen çekildiğini ancak doğuda konuşlanmaya devam ettiklerini söylemişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
17:33 Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu
16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
18:44 Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 19:29:47. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement