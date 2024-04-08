İsrail ordusunun geri çekildiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 185 gündür devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı 98. Komando Tümeni'nin 4 ay sonra Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından kentteki büyük yıkım görüntülendi. Kentteki camiler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere çok sayıda bina enkaza dönerken, altyapının da büyük bir yıkıma uğradığı görüldü. İsrail ordusunun kentte hareketi kısıtlamak için çok sayıda yolu yıktığı ortaya çıktı. İsrail ordusunun hedef aldığı Nasır ve El-Emel hastanelerinde ambulansların ve tıbbi ekipmaların tahrip edildiği görüldü.
İsrail saldırıları nedeniyle kenti terk eden Filistinliler ise İsrail ordusunun çekilmesinin ardından yeniden Han Yunus'a dönmeye başlarken, evlerinin enkazlarında eşyalarını aradı.
Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısından tamamen çekildiğini ancak doğuda konuşlanmaya devam ettiklerini söylemişti. - GAZZE ŞERİDİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'ta büyük yıkım - Son Dakika
Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Menteşe ilçesi Kuşunlu camiinde şehitler için mevlüt okutuldu. Mevlüt programına Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şube Müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
İddialara göre, İzmir'de market işletmeciliği yapan bir esnaf, tefecilerden aldığı borcu ödemesine rağmen sürekli tehdit ve şiddetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ankara'ya taşınan esnaf, burada da tefecilerin baskılarına maruz kaldığını belirtti. Marketine zorla POS cihazı konulan esnaf, mal varlığının zorla elinden alınmaya çalışıldığını ifade etti.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan yaralı şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.K. ve N.G'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 kilo 557 gram kubar esrar, 256 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, 4 bin 356 uyuşturucu hap, 2 bin 756 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek savruldu ve beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün boynunun kırıldığını tespit etti ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinden çıkan 20 yaşındaki hamile kadın, sokakta önü kesilerek başından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalara başladı.
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