İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün akşam başlatılan hava saldırılarının ardından, insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini açıkladı. İsrail ordusu, sivillerin tahliye edilip edilmediğine bakmadan bölgeyi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının ele geçirildiği bildirildi.

07.05.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün akşam başlatılan hava saldırılarının ardından, insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün gece hava saldırısı başlattı. Kentin doğusuna yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sivillerin tamamının bölgeden tahliye edilip edilmediğine bakmadan bölgeyi hedef aldı. Yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'ta başlatılan saldırıları dünya endişeli gözlerle izlerken, dünya liderleri sadece açıklama yapmakla yetindi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 401. Zırhlı Tugayı'nın sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiği bildirildi. Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun insani yardımların Gazze Şeridi'ne girdiği Refah Sınır Kapısı ile kentin doğusundaki Salah al-Din yolu arasındaki bağlantıyı kestiğini aktardı. - REFAH

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:26:25. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement