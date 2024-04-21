İsrail saldırılarının 7 Ekim tarihinden bu yana devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye, yaralananların sayısı ise 76 bin 980'e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 198 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 980'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye yükseldi - Son Dakika
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesi ve arkadaşlarının 2 gündür haber alamadığı erkek hemşire, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evinde uyuşturucu madde bulunan H.Ç. gözaltına alındı.
Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından baba hayatını kaybederken, katil zanlısı kız çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?