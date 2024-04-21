İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinli hayatını kaybetti, 79 Filistinli ise yaralandı. Toplamda ise saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye, yaralananların sayısı ise 76 bin 980'e yükseldi.

21.04.2024 14:29
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İsrail saldırılarının 7 Ekim tarihinden bu yana devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye, yaralananların sayısı ise 76 bin 980'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 79 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, 198 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 76 bin 980'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 97'ye yükseldi - Son Dakika
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