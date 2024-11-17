Lübnan ordusu, İsrail'in bir karakola düzenlediği saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.
İsrail, Lübnan ordusuna ait karakolu vurdu. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hasbaiyye bölgesindeki el-Mari'de orduya ait bir karakolun İsrail ordusu tarafından doğrudan hedef alındığı belirtilerek, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Saldırısında 2 Lübnan Askere Öldü - Son Dakika
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