İsrail Saldırısında 2 Lübnan Askere Öldü

3.Sayfa

Lübnan ordusu, İsrail'in bir karakola düzenlediği saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail, Lübnan ordusuna ait karakolu vurdu. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hasbaiyye bölgesindeki el-Mari'de orduya ait bir karakolun İsrail ordusu tarafından doğrudan hedef alındığı belirtilerek, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi. - BEYRUT