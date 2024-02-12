Hamas\'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları\'ndan açıklama

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in dün düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 8 esirden 3'ünün daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 129 gündür devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in dün düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 8 esirden 3'ünün daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Kassam Tugayları, hayatını kaybeden esirlerin isimlerini diğer yaralı esirlerin sağlık durumu netleşene kadar açıklamayacağını aktardı. İsrail saldırılarında dünden bu yana hayatını kaybeden esir sayısı 5'e yükseldi.

Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği bombardımanlarda 2 esirin hayatını kaybettiğini ve 8 esirin de ağır şekilde yaralandığı bildirilmişti. Yaralı esirlere gerekli tıbbi yardımın sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, devam eden bombardımanlar nedeniyle yaralıların hayatlarına yönelik tüm sorumluluğun İsrail'e ait olduğu belirtilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki insani ara 1 Aralık'ta sona ermişti

İsrail ve Filistin arasında geçtiğimiz sene 24 Kasım'da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık'ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 136 İsrailli esir bulunurken, en az 30 esirin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. - GAZZE