İsrail Savaş Uçağı Füze Saldırısından Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Savaş Uçağı Füze Saldırısından Kurtuldu

02.03.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a yönelik saldırılarda savaş uçağının füzedan kurtuluşunu paylaştı.

İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail savaş uçağının İran'a yönelik saldırılar sırasında fırlatılan hava savunma füzesinden kurtulduğu anları paylaştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail savaş uçağının İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılar sırasında fırlatılan hava savunma füzesinden kurtulduğu anları paylaştı. Görüntülerde pilotun telsizden "Bir füze daha fırlatıldı" dediği duyuldu.

İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin 28 Şubat'tan bu yana İran üzerinde binden fazla sorti düzenlediğini açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Savaş Uçağı Füze Saldırısından Kurtuldu - Son Dakika

Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız
İran, Limasol’daki İngiliz Hava Üssü’nü vurdu İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:47
Herkes Trump’ın boynundaki yaraya odaklandı
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 22:50:26. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçağı Füze Saldırısından Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.