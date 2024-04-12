İsrail Savunma Bakanı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile İran saldırısı hakkında görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın beklenen misilleme saldırısı gölgesinde ülkeyi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla ile bir araya geldi.
İsrail, İran'ın beklenen misillime saldırısına hazırlanıyor. İsrail ordusu hazırlıklara devam ederken, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in en önde gelen müttefiki ABD ile de temaslarını sürdürüyor. Gallant, dün ülkeye gelen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla ile görüştü. Hatzor Hava Üssü'nde gerçekleştirilen görüşmede, İran'ın saldırısına karşı hazırlıklar masaya yatırıldı.
Gallant görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Düşmanlarımız İsrail ve ABD'yi birbirinden ayırabileceklerini düşünüyorlar ama tam tersi bizi bir araya getiriyor ve bağlarımızı güçlendiriyorlar. Omuz omuza duruyoruz" ifadelerini kullandı.
İran'ın gerçek yüzünün ortaya çıktığını vurgulayan Gallant, "Dünyanın Orta Doğu'da terör saldırılarını provoke eden, Hamas'ı, Hizbullah'ı ve diğer güçleri finanse eden ve şimdi de İsrail'i tehdit eden terör örgütü İran'ın gerçek yüzünü gördüğünden eminim. Ortaklarımızla yakın işbirliği içinde ve nasıl karşılık vereceğimizin bilincinde kendimizi karada ve havada savunmaya hazırız" dedi.
Gallant ve Kurilla arasındaki görüşmeye, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Amir Baram, bakanlığın Siyasi-Askeri Büro Başkanı Dror Shalom ve bakanın askeri sekreteri Tuğgeneral Guy Markizeno da katıldı. - TEL AVİV
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