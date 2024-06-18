İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan savaş planlarını onayladı - Son Dakika
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan savaş planlarını onayladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı. Generaller, Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onaylarken, sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına karar verdi.

18.06.2024 22:33
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü KomutanıTümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.

Lübnan ve İsrail arasında gerginlik devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, generallerin bir değerlendirme yaptığı ve bu değerlendirme sırasında "Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onayladığı" belirtilerek, generallerin ayrıca "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar da aldığı aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan savaş planlarını onayladı - Son Dakika

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