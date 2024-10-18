İsrail-Ürdün Sınırında Çatışma

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İsrail ordusu, Ürdün sınırında Ölü Deniz bölgesinin güneyinden İsrail'e geçen bazı şüphelilerin tespit edildiğini, İsrail güçlerine ateş açtıktan sonra 2'sinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Ölü Deniz'in güneyindeki Ürdün sınır bölgesinde bazı şüphelilerin tespit edildiği ve bölgeye takviye asker konuşlandırıldığı bildirildi. Ürdün'den İsrail'i geçen ve ateş açtığı belirtilen şüphelilerden 2'sinin öldürüldüğü aktarıldı. Çıkan çatışmada 2 İsrail askerinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin bölgede 1 şüphelinin daha olabileceği ihtimaliyle yolları kapattığı, havadan ve karadan arama yaptığı kaydedildi. - TEL AVİV