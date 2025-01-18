İstanbul Adalar\'da Sahte Alkol Denetimleri Yapıldı

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İstanbul'da sahte alkolden ölümlerin artması üzerine, Adalar ilçesinde denetim yapıldı. Denetimlerde içki satan büfe, kafe ve restoranlar denetlendi.

Adalar'da da dün geniş çaplı kaçak ve sahte alkol operasyonu yapıldı. Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Adalar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, içki satan büfe, kafe ve restoranlarda denetimler gerçekleştirildi.

Herhangi bir sahte alkol ele geçirilmeyen operasyonlarda, kurallara uymayan bazı işletmeler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Adalar Kaymakamlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için denetimlerin bundan sonra her hafta ada ada devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL