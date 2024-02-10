İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki terör saldırısıyla ilgili 48 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 48 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, kadın teröristin eylem sırasında duruşması olan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtilmişti.

96 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olaya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 96 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

48 şüpheli tutuklandı

Burada 2 Başsavcı Vekili ile 35 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirilmesiyle Savcılık işlemleri biten 96 şüpheliden 33'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 14'ü 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ile 'nitelikli kasten öldürme', 1'i ise 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan olmak üzere toplam 48 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 48 şüpheli ise yine çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medyadan açıkladı: Teröristin yargılanan kardeşi de tutuklandı

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Bakan Tunç paylaşımında, "Menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştır. Örgüt üyesi Pınar Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 olmuştur. Ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen tüm terör örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL