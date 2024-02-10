İstanbul Adalet Sarayı Saldırısıyla İlgili 96 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı Saldırısıyla İlgili 96 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Adalet Sarayı Saldırısıyla İlgili 96 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 96 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tutuklanan 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

10.02.2024 01:03
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "İstanbul Adalet Sarayımıza yönelik hain terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 96 şüpheli gözaltına alınmış olup, 14'ü anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma, 1'i örgüte yardım etme suçlarından, 48 şüpheli tutuklanmıştır. 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı Saldırısıyla İlgili 96 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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