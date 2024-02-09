İstanbul Adliyesi Saldırısıyla İlgili Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat Salı günü terör örgütü DHKP/C'ye mensup Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli iki hücre üyesi tarafından silahla saldırı düzenlenmiş, polislerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Örgüt üyesi Birkoç ve Yayla'nın açtığı ateş ile 3'ü polis 4'ü sivil 7 kişi yaralanırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu tamamlandı. 70'e yakın adrese yapılan baskında gözaltına alınan 96 şüpheli, sabah erken saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.