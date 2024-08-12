İstanbul Arnavutköy'de Tehlikeli Drift Görüntülendi

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İstanbul Arnavutköy'de bir mesire alanı otoparkında drift atan bir araç sürücüsünün tehlikeli manevraları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy'de bulunan İmrahor Mesire alanının otoparkında meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürüsü otomobiliyle drift atarak değişik manevralar yaptı. Otoparkta bulunan diğer araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden tehlikeli hareketlerle drift atan sürücü, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahsın otomobiliyle yuvarlaklar çizdiği, tehlikeli manevralar yaptığı görüldü. - İSTANBUL