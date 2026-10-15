İstanbul Beykoz'da Riva Deresi taşkını tarlaları ve yolları su altında bıraktı - Son Dakika
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İstanbul Beykoz'da Riva Deresi taşkını tarlaları ve yolları su altında bıraktı

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İstanbul Beykoz\'da Riva Deresi taşkını tarlaları ve yolları su altında bıraktı
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İstanbul'un her noktasında etkisini artıran sağanak, Beykoz'da Riva Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle tarlalar ve yollar su altında kalırken bölgeye sevk edilen ekipler su tahliyesi yapıyor, yağışın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da Riva Deresi taştı, çevredeki tarlalar ve yollar sular altında kaldı.

Dün sabah saatlerinden bu yana İstanbul'un her noktasında etkisini artırarak devam eden sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri Beykoz oldu. Beykoz'daki Riva Deresi, aşırı yağış nedeniyle yükselerek taştı. Gece boyu devam eden şiddetli sağanak yağışın etkisiyle debisi hızla artan dereden taşan sular, yakınında bulunan tarım arazisini de sular altında bıraktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından taşkının yaşandığı noktalarda su tahliye çalışmaları yürütürken, dere yatağının çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sağanak yağışın bölgede akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul Beykoz'da Riva Deresi taşkını tarlaları ve yolları su altında bıraktı - Son Dakika
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