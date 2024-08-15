İstanbul Beylikdüzü'nde Sinir Krizi Geçiren Kadın Camdan Sarkan Anlarıyla Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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İstanbul Beylikdüzü'nde Sinir Krizi Geçiren Kadın Camdan Sarkan Anlarıyla Paniğe Neden Oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadın, eşiyle yaşadığı tartışma sonucu sinir krizi geçirerek cama çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen o anlar, yürekleri ağza getirdi. Olayın ardından kadın uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi.

15.08.2024 13:19
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İstanbul Beylikdüzü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan S.C. isimli kadın, sinir krizi geçirip cama çıktı. Korkuluklara tutunarak aşağı sarkan kadın uzun uğraşların sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple karı koca arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine sinir krizi geçiren S.C. isimli kadın cama çıkarak bağırmaya başladı. Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans geldi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucunda genç kadın çıktığı camdan aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı. Genç kadının eşi S.C ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayati bir tehlikesi bulunmadığı öğrenilen kadının eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Beylikdüzü'nde Sinir Krizi Geçiren Kadın Camdan Sarkan Anlarıyla Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Beylikdüzü'nde Sinir Krizi Geçiren Kadın Camdan Sarkan Anlarıyla Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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