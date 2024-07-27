İstanbul Büyükçekmece\'de Bariyerleri Aşmaya Çalışan Adama Otomobil Çarptı

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İstanbul'da yolun karşısına geçmek için köprüyü kullanmak yerine bariyerlerden atlayan adama otomobil çarptı. Şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

E-5'TE OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, dün gece saatlerinde E-5 Karayolu Kamiloba mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kamiloba Mevkii'nde yolun karşısına geçmenin yasak olduğu noktada bariyerlerden atlayan 37 yaşındaki Musa Karaytu'ya hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaytu, karşı şeride savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karaytu'nun cenazesi morga kaldırılırken sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Karaytu'nun karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması yer aldı.