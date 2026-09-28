İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şirket ve fonlardaki tedbirleri kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şirket ve fonlardaki tedbirleri kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adli kaynaklar, 27 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle şirket ve fonlardaki tedbirlerin kaldırıldığını, bunun mağdur haklarını ortadan kaldırmadığını bildirdi. Gerçek kişilere yönelik tedbirlerde kaldırma kararı bulunmuyor; tasfiye ise SPK usulüne göre ilerliyor.

Adli kaynaklar, şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasının, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Adli kaynaklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, 26 ve 27 Eylül 2026 tarihlerinde ilgili kurumlara gönderilen müzekkerelerin kapsamına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

26 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle, yazı kapsamındaki gerçek kişiler, şirketler ve fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbirler alınması ve hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması istendiği hatırlatılarak "Bu işlemlerle, soruşturmaya konu mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılması ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alınmıştır. İncelemelerde, söz konusu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantılarının ve ilgili mal varlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir. 27 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle ise Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik söz konusu tedbirler ile dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilmiştir. Bu müzekkerede, gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır" denildi.

Şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmediğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"İki müzekkere arasındaki değişiklik, soruşturmanın sonuçlandırılmasına değil, belirtilen şirket ve fonlar hakkında uygulanan tedbirlerin kapsamına ilişkindir. Süreçte, yatırımcıların haklarının korunması ile piyasaların sağlıklı işleyişi birlikte gözetilmektedir. Suç şüphesinin araştırılması ve soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin korunması hedeflenirken, alınan önlemlerin diğer yatırımcılar bakımından yeni mağduriyetlere ve piyasanın işleyişinde ilave sorunlara yol açmaması da önem taşımaktadır. Bu nedenle tedbirlerin kapsamı değerlendirilirken, soruşturmanın ihtiyaçlarının yanı sıra ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların değerlendirmeleri de dikkate alınmaktadır. Öte yandan, Başsavcılığın 27 Eylül tarihli müzekkeresi, SPK'nın fonların işleme kapatılması ve tasfiyesine ilişkin ayrı kararlarını kendiliğinden ortadan kaldırmamaktadır. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliğine ve yapılacak ödemelere ilişkin süreç, SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve zararlarının kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde giderilmesi hedefinden vazgeçilmiş değildir. Soruşturma konusu işlemlerin ve para hareketlerinin aydınlatılması, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılması, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemelidir."

Kaynak: İHA
Sermaye Piyasası Kurulu3. SayfaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li İsmail Özdemir’den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
Osman Sınav’ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti
Feyza Altun evliliğini bitirdi Eşine aldatma suçlaması yöneltti Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık alev alev yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Mutluluk yolculuğu acıyla bitti Düğün konvoyunda 2 kişi öldü Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı
08:34
Zeynep Mestan’ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim
08:29
106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yeniden tedbir kararı
106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yeniden tedbir kararı
08:01
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler
İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
07:30
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum
07:21
Netanyahu’dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı UCM’ye şikayet edecekler
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler
07:08
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 08:52:19. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şirket ve fonlardaki tedbirleri kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei