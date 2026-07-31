İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Kerem Bürsin, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Kerem Bürsin, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Kerem Bürsin, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında oyuncu Kerem Bürsin, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi. - Son Dakika
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