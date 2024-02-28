İstanbul'da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aranan ve 23 yıl 10 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.'yi Esenler'de yakaladı. Sahte kimlikle yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.02.2024 19:50
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İstanbul'da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik' suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan ve hakkında 23 yıl 10 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M., Esenler'de yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında ise sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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