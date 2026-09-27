İstanbul\'da 20 kilometrelik yolu 8 saatte giden 2 uyuşturucu imalatçısı tutuklandı

İstanbul'da narkotik polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu, yakalanmamak için cep telefonu kullanmayan, birbirleriyle iletişim kurmayan ve izlerini kaybettirmek amacıyla farklı ulaşım yöntemleri kullanan 2 uyuşturucu imalatçısı yakalandı. Şüphelilerin, Arnavutköy'den Bağcılar'a yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi 8 saatte kat ettiği belirlenirken, paravan olarak kullandıkları iş yerinin üst katında uyuşturucu imal ettikleri ortaya çıktı. Operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir uyuşturucu imalatı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirlendi.

Birbirleriyle iletişim kurmadıkları belirlendi

Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin birbirleriyle cep telefonu üzerinden iletişim kurmadıkları, iş dışında bir araya gelmedikleri ve ortak bir iletişim kanalı kullanmadıkları tespit edildi. Şüphelilerin dışarı çıkarken farklı saatleri tercih ettiği, takip edilmemek amacıyla cep telefonu ve dijital cihazlarını evlerinde bıraktıkları belirlendi.

20 kilometrelik yolu 8 saatte gittiler

22 Eylül tarihinde şüphelilerin yakın zaman aralıklarıyla evlerinden çıkması üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelilerden birinin uyuşturucu siparişini hazırlamak amacıyla yola çıktığı belirlendi.

Şüpheli önce otobüse binerek iki durak sonra indi. Ardından korsan taksiye binen şüpheli, otobanda araçtan indi. Takip edilip edilmediğini kontrol etmek amacıyla ıssız ve metruk yolları kullanan şüphelinin, bir süre sonra geldiği yere geri döndüğü ve yeniden yola çıktığı tespit edildi. Şüphelinin Arnavutköy'den Bağcılar'a yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi 8 saatte kat ettiği belirlendi.

Uyuşturucuyu çikolata kutusu imalathanesi görünümüyle gizlediler

Şüphelilerin Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi bölgesinde bulunan adresine yönelik incelemede ise uyuşturucu imalatının, dışarıdan yüzük ve çikolata kutusu imalathanesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin üst katında yapıldığı belirlendi.

İş yerinin aktif olarak kullanıldığı izlenimi vermek amacıyla düzenlendiği ve uyuşturucu imalatının üst katta gerçekleştirildiği tespit edildi.

30 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Yapılan incelemede maddenin, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan "AM-2201" olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.