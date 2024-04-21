İstanbul'da 30 Milyon Lira Değerinde Sahte Parfüm Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da 30 Milyon Lira Değerinde Sahte Parfüm Operasyonu

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İstanbul Arnavutköy'de bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan binlerce sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

21.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Arnavutköy'de depoya yapılan operasyonda 30 milyon lira değerinde binlerce sahte parfüm ele geçirildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan binlerce sahte parfüm ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde sahte ürünlerin piyasaya sürülmesi suçuna ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Arnavutköy'de bir depoda sahte parfümlerin bulunduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin 19 Nisan'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Binlerce sahte parfüm ele geçirildi

Depoda yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 64 bin adet dolumu tamamlanmış parfüm, 104 bin 250 adet etiket, 39 bin 370 adet boş kutu olmak üzere 207 bin 620 ürün ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 30 Milyon Lira Değerinde Sahte Parfüm Operasyonu - Son Dakika

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