İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
Arnavutköy'de depoya yapılan operasyonda 30 milyon lira değerinde binlerce sahte parfüm ele geçirildi
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan binlerce sahte parfüm ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde sahte ürünlerin piyasaya sürülmesi suçuna ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Arnavutköy'de bir depoda sahte parfümlerin bulunduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin 19 Nisan'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Binlerce sahte parfüm ele geçirildi
Depoda yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 64 bin adet dolumu tamamlanmış parfüm, 104 bin 250 adet etiket, 39 bin 370 adet boş kutu olmak üzere 207 bin 620 ürün ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 30 Milyon Lira Değerinde Sahte Parfüm Operasyonu - Son Dakika
Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan denetimde, 10 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü ve bir yolcu gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şahıs tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edildi. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ye gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma yürüttü. Operasyonda, aralarında 2 yıl ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 654,92 gram sentetik uyuşturucu, 463 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir astsubay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek yangına müdahale etmelerini istedi. Vatandaşlar pet şişelerdeki suyu kullanarak yangını söndürmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı ancak araç büyük hasar gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?