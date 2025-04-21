İstanbul'da 400 Milyon Liralık Kaçak İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 400 Milyon Liralık Kaçak İlaç Ele Geçirildi

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 256 bin kaçak ilaç ve 3 şüpheli yakalandı, piyasa değeri 400 milyon TL.

21.04.2025 16:20
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İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 400 milyon liralık ilaç ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da Ümraniye ve Fatih'te düzenlenen operasyonda, bir kısmı Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan aralarında kanser, diyabet, doğum kontrol ve egzama gibi ilaçların da dahil olduğu 256 bin 360 ilaç ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 400 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merdiven altı imalathanelerde ilaç üretimi yapıldığı ve ayrıca yurda kaçak yollarla ilaç sokulduğu bilgisine ulaştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Fatih ve Ümraniye'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 256 bin 360 adet kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama ilacı ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı.

İlaç vurgununa hazırlanıyorlardı

Yurt dışından yasa dışı yollarla ilaç kaçakçılığı yapan suç organizasyonunu deşifre eden emniyet ekipleri, kaçak yollarla ülkeye getirilen ve merdiven altı imalathanelerde üretilen ilaçların, şebeke üyeleri tarafından piyasaya sürüleceğini saptadı. Büyük bir vurguna hazırlanan kaçakçılardan ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 400 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İthalatı yalnızca hasta bilgilerine göre sipariş edilebilen özel ilaçlar

Zanlıların 2'sinin tutuklandığı ve 1 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, ilaçların ithalatı yalnızca hasta bilgileri kullanılarak sipariş edilebilen özel ilaçlardan olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ele geçirilen kaçak ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 400 Milyon Liralık Kaçak İlaç Ele Geçirildi - Son Dakika

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