İstanbul'da 8 ev ve 12 iş yerine eş zamanlı düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 659 elektronik sigara cihazının yanı sıra çok sayıda tütün mamulü, kozmetik ürün ve 125 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini ve vergi kaybını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Emniyetten yapılan açıklamaya göre ekipler, yasa dışı yollarla temin ettikleri elektronik sigara cihazı, tütün mamulleri ve çeşitli kaçak ürünleri piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik 19 Kasım'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 200 bin 700 adet sigara yan ürünü, toplam 21 bin 748 adet elektronik sigara tütünü ve kaçak sigara, 17 bin 659 elektronik sigara cihazı, 7 bin 75 kozmetik ürün, 6 bin 690 makaron, 5 bin 30 puro ve 125 kilogram çeşitli gıda maddesi ele geçirildi.

Operasyona ilişkin inceleme sürüyor.