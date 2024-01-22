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İstanbul'da 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kalkan-10' operasyonu ile 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Operasyon sonucunda 6 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı, insan kaçakçılığına asla fırsat vermeyeceklerini belirtti ve operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti.

İstanbul\'da 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı
22.01.2024 - 08:23,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Kalkan-10 Operasyonu ile 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik olarak gerçekleştirilen 'Kalkan-10' operasyonu ile 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunun Yerlikaya, "İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-10' Operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizim bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlar sonucu; suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 9 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı - Son Dakika


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