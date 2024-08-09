İstanbul'da Ambulans Kaza Yaptı: Ölen veya Yaralanan Yok - Son Dakika
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İstanbul'da Ambulans Kaza Yaptı: Ölen veya Yaralanan Yok

İstanbul\'da Ambulans Kaza Yaptı: Ölen veya Yaralanan Yok

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

09.08.2024 11:07
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Arnavutköy - Yassıören yolu Dursunköy yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir hastaya giden 34 ACL 14 plakalı ambulans sürücüsü, önlerine atlayan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan ambulans, ışıklarda bekleyen 16 ANR 600 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Dursunköy - Hadımköy yolu trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Ambulans Kaza Yaptı: Ölen veya Yaralanan Yok - Son Dakika

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