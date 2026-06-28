İstanbul'da Araç Yangını: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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İstanbul'da Araç Yangını: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul\'da Araç Yangını: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
28.06.2026 21:19
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Avcılar'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil yandı, itfaiye müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul Avcılar'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Avcılar mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride park ederek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, yolun yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Avcılar, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Araç Yangını: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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