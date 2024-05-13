İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Şov Yapan Motosikletliye 35 Bin TL Cezası - Son Dakika
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İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Şov Yapan Motosikletliye 35 Bin TL Cezası

İstanbul\'da Avrasya Tüneli\'nde Tehlikeli Şov Yapan Motosikletliye 35 Bin TL Cezası

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde tek tekerlek üzerinde tehlikeli şekilde ilerleyen motosikletli, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle dikkat çekti. Polis tarafından yakalanan motosikletliye toplamda 35 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün sürücü belgesi de geri alınarak motosikleti trafikten men edildi.

13.05.2024 15:12
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İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli, tehlikeli şovunu ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ardından polis tarafından yakalanan motosikletliye toplam 35 bin lira para cezası uygulandı.

Olay, 10 Mayıs Çarşamba günü, Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü S.F.B, Avrasya Tüneli'nde tek tekerlek üzerinde tehlikeli şekilde ilerledi. Ardından bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine harekete geçene Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın kimliğini tespit etti. Ardından gözaltına alınan 34 HIT 914 plakalı motosikletin sürücüsü S.F.B yakalandı. Sürücüye belgesi geçici olarak iptal olduğu halde araç kullanmak maddesinden 12 bin 977 TL, görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak maddesinden bin 506 TL, tescilli aracı plakasız kullanmak maddesinden 10 bin 917 TL, aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin emniyet şeridi ve banketleri kullanmaları maddesinden 6 bin 439 TL, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamaktan 690 TL, motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yapması maddesinden bin 506 TL, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak maddesinden 690 TL, öndeki aracı yakın takipten 690 TL olmak üzere toplamda 35 bin 415 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi geriye dönük 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını 2 kez aşımından dolayı 4 ay süre ile geçici olarak geri alınarak motosiklet trafikten men edildi. Sürücü S.F.B.'nin, adli işlemler yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Şov Yapan Motosikletliye 35 Bin TL Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde Tehlikeli Şov Yapan Motosikletliye 35 Bin TL Cezası - Son Dakika
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