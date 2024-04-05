İstanbul\'da Bayram Tatili Yoğunluğunda Jandarma Uygulaması

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İstanbul'da vatandaşlar 9 günlük bayram tatilini yakınlarının yanında geçirmek için yola çıktı. Trafikte yoğunluk yaşanırken, Fenertepe Gişeleri'nde uygulama yapan jandarma ekipleri sürücüleri tek tek durdurarak uyardı. Yolcu otobüsleri şoförlerinin yeterlilik belgeleri kontrol edilirken, çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi.

İstanbul'da trafikte bayram tatili yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren kendisini hissettirmeye başlamıştı. Otogar ve havalimanlarındaki yoğunlukların yanı sıra araçlarıyla 9 günlük bayram tatilini başka illerde geçirmek isteyen vatandaşlar mesai saatlerinin tamamlanmasıyla yola çıktı. Otoyollarda trafik güvenliğini sağlamakla görevli olan jandarma ekipleri yoğun günde denetimlerini de sıkılaştırdı. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'ne kurulan uygulama noktasında tüm araçlar tek tek durduruldu. Hem asayiş uygulaması hem de trafik denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan otobüs şoförlerinin yeterlilik belgeleri ve araçlarının lastik boyları ölçüldü. Sürücülere sunumla daha güvenli yolculuk eğitimi verildi. Motosiklet sürücülerine de kask takmanın önemiyle alakalı çıkartmalar hediye edildi. Otomobil sürücüleri ve yolcularına da otoyolda sürüş teknikleriyle alakalı bilgiler verildi. Çocuk yolculara boyama kitapları hediye edildi.

"'Geçmiş olsun'a değil 'hoş geldin'e gitsinler"

Uygulama noktasına katılan otobüs şoförlerinden Hasan Yıldırım, "Ben çocukluktan beri bu sektördeyim. Yıkamacılıktan muavinliğe 13 yıldır da şoförlük yapıyorum. Bu tarz uygulamaların yapılması çok iyi. Belgelerimize baktılar. Ben bütün yolcularımı emniyet kemeri konusunda tek tek uyarmıştım. Bayram yoğunluğu konusunda yola çıkacak herkese tavsiyem hızlı gitmesinler. Geç varsınlar ama güç varmasınlar. 'Geçmiş olsun'a değil 'hoş geldin'e gitsinler" dedi. - İSTANBUL