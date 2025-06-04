İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin tutuklanmasına karar... - Son Dakika
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