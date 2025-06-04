İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL