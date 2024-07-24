İstanbul\'da bir binanın balkonu çöktü, faciadan dönüldü

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 3 katlı bir binanın 1. katındaki balkon kısmen çöktü. Çökme esnasında balkonda kimsenin olmaması faciayı önlerken, üst kattaki balkonda otururken panikle dışarı çıkan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Şair Baki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 1. katındaki balkon kısmen çöktü. Bu sırada üst katta oturan Aytaç Uçar ve annesi Nazmiye Uçar, gelen ses üzerine paniğe kapıldı. Aşağıya baktıklarında balkonun çöktüğünü gören anne ve oğlu. kendilerini can havliyle dışarı attı. Büyük korku yaşayan Nazmiye Uçar gözyaşlarını tutamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina incelemeler nedeniyle tahliye edildi.

Ev sahibi Aytaç Uçar, "Oturduğumuz esnada balkon bir anda çökmeye başladı. Binanın arkasındaki balkon çöktü. Binamız 1975'in sonu. 1976'nın başında yapıldı. Daha önce gelip baktılar, yaşanan deprem sonrasında hiçbir sorun çıkmadı. Öndeki inşaat yapıldıktan sonra olanlar oldu. Binanın temelinde 6-7 parmak kayma var. Ben mühendisleri çağırdım bakmaları için. Adamlar belediyeden ne eleman gönderdiler ne de başka bir şey olduğuna baktılar. Gelip oraya bir sıva çektiler. başka bir şey yapmadılar" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan ev sahibinin annesi Nazmiye Uçar ise. "Üst kattaki balkonda oturuyorduk. Biz sadece sesi duyduk. Dedim bir şey mi oldu? Balkona baktık, balkon çöktü. Depremde etkilenmedi. hiçbir şey olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL