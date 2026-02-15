İstanbul\'da Çocukların Otoyolda Tehlikeli Geçişi

İstanbul'da Gaziosmanpaşa ile Sultangazi ilçelerini ikiye ayıran TEM Otoyolu'nda iki çocuğun bariyerleri aşarak tehlikeli şekilde karşıya geçmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyol kenarında bulunan iki çocuk, yoğun araç trafiğine ve tehlikeye aldırış etmeden bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı şeride geçmeye çalıştı. Çocukların bir şeridi tehlikeli şekilde geçtiği, ardından diğer yöne geçmek için beklediği, ardından ise koşarak yolun karşısına geçtikleri görüldü.

"İnşallah başlarına bir iş gelmez"

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş ise, "Çocuklar otobandan karşıya geçmeye çalışıyor. Bir yolu tehlikeli şekilde geçtiler, diğer yolu geçecekler. İnşallah başlarına bir iş gelmez" diyerek yaşanan tehlikeye dikkat çekti.

Görüntülerde, araçların yüksek hızla seyrettiği otoyolda çocukların canlarını hiçe sayıp koşarak karşıya geçtikleri görülüyor. - İSTANBUL