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İstanbul'da DEAŞ soruşturması: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 15 kişi belirlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul\'da DEAŞ soruşturması: 12 gözaltı
16.12.2023 - 12:04,
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 15 kişi tespit edildi. Ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ soruşturması: 12 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ soruşturması: 12 gözaltı - Son Dakika
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