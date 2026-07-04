İstanbul'da Direksiyon Eğitimi Faciası - Son Dakika
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İstanbul'da Direksiyon Eğitimi Faciası

04.07.2026 09:45
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Avcılar'da donanımsız araçla direksiyon eğitimi yapan sürücü boş arsaya uçtu, 2 yaralı.

İstanbul Avcılar'da, donanımsız araçla direksiyon eğitimi yapan sürücü aracıyla, boş arsaya uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, direksiyon eğitimi için ayrılan alanda donanımsız aracıyla bir yakını tarafından araç sürdürülen şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan araç ardından metrelerce yüksekten boş arsaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan vatandaşlar, olay yerine gelen iki ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı. Vatandaşların hayati tehlikesi olmadığı öğrenirken polis, kazayla ilgili çok yönlü incelemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yaralanma, 3. Sayfa, İstanbul, Avcılar, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Direksiyon Eğitimi Faciası - Son Dakika

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