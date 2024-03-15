İstanbul\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Milyon Liralık Arsa Hilesi Ortaya Çıktı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde polis ve tapu memurları tarafından düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kendine ait arsasını satmak isteyen F.Ç. adlı bir kadın dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre olay 16 Şubat'ta, Çatalca'da meydana geldi. F.Ç. isimli kadın, kendisine ait olan bir arsayı satışa çıkardıktan sonra biri kadın 3 kişi ile 9 milyon lira karşılığında anlaştı. Karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduklarından habersiz olan F.Ç., şahıslardan 110 bin lira kapora aldı. Dolandırıcılar ayrıca 145 bin lira olan rayiç bedel harcını da yatırarak kadına gösterdi. Geri kalan kısmın F.Ç.'nin hesabına aktaracaklarını söyleyerek hep birlikte Çatalca Tapu Müdürlüğü'ne gitti. Kadın, tapu memurunun "paranızı aldınız mı" şeklindeki sorusuna "aldım" şeklinde yanıt verdi ve devir işlemi gerçekleştirildi. Arsanın tapusunu alan şüpheliler, bankaya giderken paranın geri kalan 8 milyon 890 bin liralık miktarını F.Ç.'nin hesabına yatırmadan ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan F.Ç., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, tapu dairesindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkal bilgisine ulaştı.
Aynı arsanın tekrar satışı için randevu alındığı belirlendi
Çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, tapu müdürlüğü ile koordineli bir şekilde söz konusu arsa ile ilgili satış ve alış işlemlerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda, aynı arsanın tekrar satışı için randevu alındığı belirlendi. Bunun üzerine Çatalca Tapu Dairesinde gerekli tertibatlar ve çevre güvenliğini alan polis, pusuya yattı, dolandırıcılar beklenmeye başlandı. Dokuz milyon liralık arsayı üzerlerine geçirdikten sonra başka kişilere satmak üzere tapu müdürlüğüne giriş yapan şüpheli şahıslar, polisten habersiz satışı için tapu işlemine girişti. O esnada polis operasyon başlatarak H.Ö.T.(44) ve M.A.(35) isimli dolandırıcılar ile C.B.(23) adlı kadın şüpheli suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 296 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Suçüstü yakalanan biri kadın 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Şubat'ta "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden C.B. ve M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.Ö.T. adlı zanlı hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulandı.
Öte yandan tapu müdürlüğündeki dolandırıcıların suçüstü yakalandıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, birinde koltuk değneği bulunan dolandırıcılar yeni bir satış işlemi yaparken, polisin imza aşamasında içeriye girip zanlıları gözaltına aldığı görülüyor. Öte yandan koltuk değnekli adamın olaydan önce ayağının kırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Milyon Liralık Arsa Hilesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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