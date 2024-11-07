İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı

3.Sayfa

İstanbul'da yüksek kar vaadi yalanıyla milyon dolarlık vurgun

İSTANBUL - İstanbul'da dolandırıldığını iddia eden Y.Ö. isimli kişi, kendisini Fransa ve Amerika'da devam eden alacak davalarını öne sürerek kandıran Mısır uyruklu bir dolandırıcının ağına düştü. Polise başvuran Y.Ö. isimli mağdur, kendisini dolandıran adama yüksek kar vaadiyle 2014 ve 2024 yılları arasında 3,5 milyon dolar ile 5,7 milyon lira verdiğini ifade etti. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen polis Mısır uyruklu Hakan E. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Eylül 2024 tarihinde mağdur Y.Ö.'nün polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Y.Ö., 2014 yılında tanıştığı bir kişinin, Fransa ve Amerika'da devam eden alacak davaları bitene kadar kendisinden belli aralıklarla para talep ettiğini belirtti. Mağdur Y.Ö., şüpheli Hakan E.'nin kendisine yüksek kar vadettiğini ifade etti. 2024 yılına kadar mağdur Y.Ö., 3,5 milyon dolar ve 5,7 milyon lira verdiği Mısır uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli Hakan E., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Hakan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.