İstanbul'da Dronlu Orman Denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da Dronlu Orman Denetimi

İstanbul\'da Dronlu Orman Denetimi
04.07.2026 09:48
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Arnavutköy'de orman yangınları için dron destekli denetimler yapıldı, kurallara uymayanlara ceza kesildi.

İstanbul'da orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında Arnavutköy'de dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Ormanlık alanlarda bulunan vatandaşlar tek tek tespit edilerek bölgeden çıkarılırken, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında bir vatandaşın polis ekipleriyle yaşadığı ilginç diyalog ise kameralara yansıdı.

İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Dron operatörlerinin havadan yaptığı tespitler doğrultusunda belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, ormanlık alanlarda bulunan vatandaşları tek tek uyararak bölgeyi boşalttı.

Denetimlerde yasak olmasına rağmen ormanlık alanda bulunan bazı kişilere idari para cezası uygulanırken, ekipler vatandaşları alınan kararlar hakkında bilgilendirdi. Denetimler sırasında yaşanan bir diyalog ise dikkat çekti.

Polis ekiplerinin ormanlık alandan çıkmasını istediği bir vatandaşın, "Benim oğlum da karakol komutanı" diyerek bölgeden ayrılmak istemediği görüldü. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sürerken vatandaşın, ormanlık alanın yanındaki bir evi göstererek, "Orası da orman değil mi?" diye sorması üzerine polis ekipleri, gösterdiği yerin tapulu arazi olduğunu belirterek, "Orası vatandaşın tapulu arazisi" cevabını verdi. Bunun üzerine ekipler vatandaşı bölgeden çıkardı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli denetimlerinin, orman yangını riskine karşı alınan tedbirler kapsamında belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Teknoloji, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Dronlu Orman Denetimi - Son Dakika

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