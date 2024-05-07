İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da FETÖ\'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma, örgütün farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen veya ailesi İstanbul'da yaşayan öğrencileri, örgüt üyesi olmayan öğrencilere ya da sivil şahıslara evler kiralayarak yerleştirdiğini tespit etti. Ayrıca, örgüt mensupları tarafından lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere de örgütsel programlar düzenlendiği ve çocukların ailelerinin belirlenen örgüt evine ya da örgüt sorumlusuna teslim edildiği ortaya çıktı.

07.05.2024 10:12
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İstanbul'da FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen veya ailesi İstanbul'da yaşayan öğrencileri, örgüt üyesi olduğuna dair herhangi bir kaydı olmayan öğrencilere ya da sivil şahıslara evler kiralatılarak bu evlere yerleştirdiği tespit edildi. Ayrıca, yurt dışında bulunan örgüt sorumlusunun talimatıyla evlerin eşyalarının temin edilerek kiralarının ödendiği, maddi ihtiyaçlarının karşılandığı ve evlerin örgütsel faaliyetlerinin denetlendiği belirlendi.

Öte yandan üniversite öğrencileri haricinde lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere de örgüt mensupları tarafından organize edilen örgütsel programlar dahilinde FETÖ soruşturmalarından geçen şahısların evlerinde sohbetler düzenlendiği, kendileriyle ilgilenen örgüt mensuplarına bağlılıklarını artırmak için organizasyonlar düzenlendiği ve küçük yaşta olan çocukları ailelerinin bu organizasyonlar için belirlenen örgüt evine ya da örgüt sorumlusuna teslim ettikleri tespit edildi.

Konuya ilişkin eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen toplamda 40 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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