İstanbul'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6 dükkan mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6 dükkan mühürlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6 dükkan mühürlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6 dükkan mühürlendi. Mağdur olduğu değerlendirilen 16 kadının ifadesine başvurulurken şüphelilerin hizmetleri sistem1 ve sistem2 adlarıyla kodladığı öğrenildi.

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edilirken, mağdur olduğu değerlendirilen 16 kadının ise ifadesine başvuruldu. Öte yandan şüphelilerin verdikleri hizmetleri kendi içlerinde sistem1, sistem2 adlarında kodlama yaptıkları öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fuhuş yapan veya fuhşa aracılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı, örgütlü şekilde fuhşa aracılık, teşvik ve yer temin eden şahıslar olduğu tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar'da tespit edilen 20 mekan ve masaj salonlarına operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. 16 mağdur kadının ise ifadesine başvuruldu.

Hizmetleri kodlamışlar

Öte yandan soruşturma ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin internette masöz aradıklarına dair ilan verdikleri, normal masöz olanlara "cinsellik yaşayabilir misiniz" diye soru sordukları ve şüphelilerin verdikleri hizmetleri kendi içlerinde sistem1, sistem2 adlarında kodlama yaptıkları öğrenildi. Asayiş Şube ekipleri 6 dükkanı mühürledi. Gözaltında 15 şüpheli "Fuhuşa Aracılık" etme suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulAdliyeGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:18:26. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6 dükkan mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement