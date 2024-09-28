İstanbul'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı

Avcılar'da bir gece kulübüne silah açan şahıs, yoldan geçen birini yaraladı. Şüpheliler yakalandı.

28.09.2024 17:00
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İstanbul Avcılar'da gece kulübüne sinirlenip silahla saldıran şahıs, yoldan geçen bir adamı da yaraladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şüpheliler kovalamaca sonucu Okmeydanı'nda polis tarafından yakalandı.

Olay gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir mekandan çıkan şahıs içeride yaşanan kavga nedeniyle gece kulübüne silahla ateş etti. Olay yerinde devriye gezen ekipler silah seslerini duyup araçla kaçan Ö.C.E. ve O.A. isimli 2 şüpheliyi kovalamaya başladı.

Yoldan geçen adam yaralandı

Polisin çalışması sonrası takviye olarak gelen ekipler, o sırada yoldan bir kadınla geçen C.U. isimli adamın bacağından yaralandığını gördü. Yaralı adam çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Okmeydanı'nda yakalandılar

Polisin kovalamacası sonrası araçla E-5'ten kaçmaya devam eden 2 şüpheli, Okmeydanı mevkiinde kıskıvrak yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak Avcılar emniyetine götürüldü. Olayın ise gece kulübünün içinde yaşanan bir kavga sonrası sinirlenen şahısların mekana doğru ateş etmesi olayı olduğu ortaya çıktı.

Defalarca kurşun yağdırdı

Yaşanan olay anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın defalarca mekana kurşun sıkması ve olayda yaralanan C.U. ile yanındaki kadının da kaçması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı - Son Dakika

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