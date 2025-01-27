İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi - Son Dakika
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İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi

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Beykoz'da 80 yaşındaki Fatma Çıdık uyuduğu sırada odasının zemininde çökme oldu. Belediye ekiplerinin incelediği ev mühürlendi.

27.01.2025 19:21  Güncelleme: 19:29
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde 80 yaşındaki Fatma Çıdık'ın yaşadığı gecekondunun zemini çöktü.

ZEMİNDEN GELEN SESLERLE UYANDI

Yeni Mahalle Çiftlik Caddesi'nde gecekonduda yaşayan Fatma Çıdık, gece saatlerinde zeminden gelen seslerle uyandı. Odanın zemininde çökme olduğunu gören Fatma Çıdık, evinden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmadı.

GECEKONDU MÜHÜRLENDİ

Komşuları ise evin güvenli olmadığını belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu. Fatma Çıdık'ın vefat eden eşinin yıllar önce yaptırdığı evin zeminin boş ve toprak olduğu öğrenildi. Astım hastası olan Çıdık, kızına götürülürken gecekondu ise mühürlendi.

"3-4 KEZ SEL BASTI"

Daha önce evinde sel baskını olduğunu belirten Fatma Çıdık, "Burayı daha önce 3-4 kez sel bastı ama hiç çökmemişti. İlk defa çöktü, çok korktum. Evi vefat eden eşim yaptırmıştı" dedi.

İstanbul'da gece yarısı akılalmaz olay: Yaşlı kadın uyuduğu odanın zemini çöktü
İstanbul'da gece yarısı akılalmaz olay: Yaşlı kadın uyuduğu odanın zemini çöktü
İstanbul\'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
Kaynak: DHA

İstanbul, 3-sayfa, Beykoz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • okan:
    eko 100 bin evi dönüştürcekti noldu tıs yalandan kim ölmüş diyorlarya görün 72 33 Yanıtla
    gurcan dikici:
    sizi eko öpsün 5 2
    Mehtap uzdil:
    İBB‘den önce yapılan binaları kim yaptıysa onlar denetlesin buradan millete sallamak kolay klavye canavarları 5 2
  • Çengelköylü:
    İSTANBULDA BÜTÜN EVLER TEK TEK İNCELENSE BİNLERCE EV OTURULAMAYACAK DURUMDA HALEN NE BEKLENİYOR İBB DENETLEME YAPAMAYACAK DURUMDA KİM EL ATIP BU SORUNU ÇÖZECEK BİLİNMİYOR BİR OLAY OLDUMU HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR 32 5 Yanıtla
  • 541154:
    depreme gerek yok istanbulda. 30 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    okan ruhunu 2 1 Yanıtla
  • Mustafa Uzun:
    birçok ilçe kentsel dönüşüme girmiş olması gerekiyor du başı da yenisahra mahallesi çekmesi gerekiyor du ama nasıl bir rant olduğunu asla çözemiyoruz fikirtepe mahallesi yarım kalmiş bir proje Allah sebep olanlardan sorsun bütün siyasi partiler millet için bir olmadığı sürece hiçbir ilerleme olmayacaktır. 0 0 Yanıtla
  • Nazife:
    yaşlı teyze bakim evine alınmalı ?????? 0 0 Yanıtla
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